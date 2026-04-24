Unterföhring (ots) -Sharon Stone kommt. Nicole Scherzinger kommt. Demi Lovato kommt. Dan und Dean Caten von Dsquared kommen. Adriana Lima kommt. Winnie Harlow kommt. Welcome to Hollywood!ProSieben und Heidi Klum feiern das Finale der aktuellen Staffel "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" am Donnerstag, 28. Mai 2026, um 20:15 Uhr. Der krönende Abschluss einer erfolgreichen Staffel.Am 28. Mai entscheidet sich, welche beiden Models in diesem Jahr die 21. Staffel gewinnen und auf dem Cover der Harper's Bazaar erscheinen. Das Finale verspricht einen Abend voller Spannung, großer Emotionen und voller Glamour und funkelnden Inszenierungen. Ein Abend, bei dem jeder Moment nach rotem Teppich, Blitzlichtgewitter und ganz großem Kino duftet. Hollywood pur!Parallel zur TV-Ausstrahlung feiert ProSieben das Finale in Berlin im Zoo Palast in besonderem Rahmen. Unter dem Motto "Welcome to Hollywood" erleben die Gäste das Event gemeinsam vor Ort - inklusive rotem Teppich, prominenten Gästen sowie den Finalistinnen und Finalisten und den Top Ten-Kandidatinnen und -Kandidaten der aktuellen Staffel.Fans, die live mit dabei sein möchte, wenn die Siegerin und der Sieger gekürt werden, können sich hier ihre Tickets sichern: https://zoopalast.premiumkino.de/Aktuelle Infos und Fotos finden Sie auf unserer Presselounge http://presse.prosieben.de/ (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpresse.prosieben.de%2F&data=05%7C02%7CTina.Land%40seven.one%7C22c1c01b133d42295e3508de641f0ef8%7C3825a6f324cb47d48aa235d3e5891324%7C0%7C0%7C639058281747717955%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=MPgbDsrM5tgjC4uK8pmmnQVGCCpVZ50xrAnaiICzmYc%3D&reserved=0) und auf GNTM.de (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgntm.de%2F&data=05%7C02%7CTina.Land%40seven.one%7C22c1c01b133d42295e3508de641f0ef8%7C3825a6f324cb47d48aa235d3e5891324%7C0%7C0%7C639058281747740193%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=I4jdEB3TeMS9cGxuocaUjxRngknnWVZw3OKV7A9VycU%3D&reserved=0)Pressekontakt:Tina Land, Emma Sirihongsephone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1174email: tina.land@seven.one, emma.sirihongse@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6261845