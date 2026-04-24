EQS-News: centrotherm international AG
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Blaubeuren, 24. April 2026 - Der indische Energieversorger Celloraa Energy Pvt. Ltd. wird die neue PECVD-Systemgeneration c.PLASMA Q MAX von centrotherm in seine 1,2-GW-TOPCon-Solarzellen-Produktionslinie in Surat, Gujarat, integrieren. Der Vertrag über die Lieferung von insgesamt sechs Anlagen zur Abscheidung von Polysilizium und Siliziumnitrid wurde heute in Indien unterzeichnet.
"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit centrotherm, einem führenden Anbieter von thermischen Prozesslösungen für die TOPCon-Technologie. Wir haben uns vor allem aufgrund der erheblichen Betriebskostenvorteile gegenüber herkömmlichen Systemen für die c.PLASMA Q MAX entschieden, insbesondere durch Einsparungen bei Energie, Gas und Medienverbrauch", betont Brijesh Gondaliya, Direktor von Celloraa Energy.
Kolan Saravanan, General Manager von centrotherm India Pte. Ltd., fügt hinzu: "Auch wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Celloraa. Unsere langjährige Präsenz in Indien seit 2011 sowie unser starkes lokales Serviceteam waren maßgebliche Faktoren für die Entscheidung des Kunden zugunsten von centrotherm. Auf Basis dieses Auftrags erwarten wir, dass sich unsere neu entwickelte PECVD-Plattform schrittweise im indischen Markt auch bei anderen Kunden etabliert."
Über Celloraa Energy
Celloraa Energy Pvt. Ltd. ist ein indisches Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, das sich auf die Herstellung modernster Solarzellen konzentriert. Mit Hauptsitz in Surat, Gujarat, entwickelt es eine 1,2-GW-Produktionslinie unter Verwendung der hocheffizienten TOPCon-Technologie. Das Unternehmen strebt eine weitere Kapazitätserweiterung an und will sich zu einem vollintegrierten Solarhersteller entwickeln, der alle Bereiche von Wafern bis zur Stromerzeugung abdeckt. Celloraa arbeitet mit internationalen Technologiepartnern zusammen, um Qualität und Innovation in seinen Prozessen sicherzustellen. Sein Ziel ist es, Indiens Energiewende hin zu sauberer Energie zu unterstützen, die Abhängigkeit von Importen zu verringern und leistungsstarke Solarlösungen anzubieten, wobei der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, Effizienz und langfristigem Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien liegt.
Thermische Produktionslösungen und Beschichtungstechnologien zählen zu den Kernkompetenzen von centrotherm. Seit über 70 Jahren entwickeln und realisieren wir Produktionskonzepte für einen stetig wachsenden internationalen Kundenkreis. Neben Wachstumsbranchen wie der Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie sowie der Photovoltaik finden unsere innovativen Lösungen auch in neuen Zukunftsfeldern wie der Faser- oder Batterieherstellung Anwendung. Als führender, global agierender Technologiekonzern arbeiten wir eng mit Partnern aus Industrie und Forschung zusammen. Wir verbessern bestehende Produktionskonzepte und setzen neue Trends. So generieren wir werthaltige Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden. Weltweit arbeiten über 700 Mitarbeiter an der Gestaltung der Zukunft - GREEN | SMART | EFFICIENT.
centrotherm international AG
Kontakt centrotherm:
Nathalie Albrecht (Manager Public & Investor Relations)
24.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Deutsch
|Unternehmen:
|centrotherm international AG
|Württemberger Str. 31
|89143 Blaubeuren
|Deutschland
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|+49 7344 918-0
|Fax:
|+49 7344 918-8388
|E-Mail:
|info@centrotherm.de
|Internet:
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|ISIN:
|DE000A1TNMM9, DE000A1TNMN7
|WKN:
|A1TNMM, A1TNMN
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2314576
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