Emittent / Herausgeber: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges

ANMELDUNG zum E-Mail-Verteiler des gemeinsamen Vertreters der Anleiheinhaber der ABO-Energy-Anleihe 2024/2029 (News mit Zusatzmaterial)



24.04.2026 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ANMELDUNG zum E-Mail-Verteiler des gemeinsamen Vertreters der Anleiheinhaber der ABO-Energy-Anleihe 2024/2029 Hinweis: Diese Corporate News erhalten Sie im Auftrage des Herrn RA Markus W. Kienle als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der von der ABO Energy GmbH & Co.KGaA begebenen Anleihe 2024/2029 mit der ISIN: DE000A3829F5. Herr RA Markus Kienle ist auf der Anleihegläubigerversammlung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA am 09.03.2026 in Wiesbaden zum gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger (im Folgenden: Gemeinsamer Vertreter) der von der ABO Energy GmbH & Co. KGaA emittierten Anleihe 2024/2029, ISIN: DE000A3829F5 gewählt worden. Der gemeinsame Vertreter wird einen Verteiler für die Anleihegläubiger einrichten, um zum Zwecke der Information mit den jeweiligen Anleihegläubigern in Kontakt treten zu können. Jeder Anleihegläubiger kann sich unter aboenergy@ra-kienle.de registrieren. Folgende Angaben sind mitzuteilen (Pflichtangaben): Anrede, Name, Vorname

E-Mail-Adresse Folgende Angaben können freiwillig erteilt werden (fakultative Angaben): Anschrift

Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)

Höhe der gehaltenen Anleiheposition. Zum Zwecke der Registrierung muß anhand eines aktuellen Depotauszuges, der nicht älter sein darf als zehn Tage (gerechnet vom Datum der Einreichung beim gemeinsamen Vertreter) nachgewiesen, daß Sie Anleiheinhaber sind. Der Depotauszug muss folgende Angaben enthalten: Name des Depotinhabers

Name der Depotbank

Datum des Depotauszuges

Anleiheposition. Der Depotauszug ist dem gemeinsamen Vertreter zu übermitteln an: abonergy@ra-kienle.de Bezüglich der Erhebung, Speicherung und Nutzung der erhobenen Daten sowie Ihren Rechten wird auf die Hinweise zur Datenverarbeitung verwiesen. Die Hinweise zur Datenverarbeitung können unter folgendem Link https://sdk.org/assets/Uploads/2026-04-23-Hinweise-zur-Datenverarbeitung-GV-ABO-Energy-2024-2029.pdf abgerufen werden.





Kontakt:

Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Implerstr. 24

81371 München

Tel: 089 / 2020846-0

Fax: 089 / 2020846-10

E-Mail: info@sdk.org



Pressekontakt:

Dr. Marc Liebscher

Tel: 089 / 2020846-0

E-Mail: presseinfo@sdk.org Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: 2026-04-23_Hinweise zur Datenverarbeitung_GV ABO Energy_2024_2029





Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News