Gland - Planetary, ein Schweizer Full-Stack-Fermentationsunternehmen, das die industrielle Grundlage der Bioökonomie schafft, hat im Rahmen einer Serie-A-Finanzierung fast 17 Millionen Euro an Eigenkapital sowie 6,3 Millionen Euro an Fremdkapital aufgenommen. Damit beläuft sich die Gesamtfinanzierung auf rund 34 Millionen Euro.? Die Finanzierungsrunde wurde von Radikal Capital und Oetker Ventures angeführt, unter Beteiligung von unter anderem Royal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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