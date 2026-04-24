Amsterdam - Die Umstellung auf T+1-Abwicklung in Europa, die Umsetzung von EMIR Refit, die kumulativen Auswirkungen von Basel III Endgame und steigende Sicherheitenkosten stellen gemeinsam die in den letzten zehn Jahren entwickelten Betriebsmodelle infrage. Vor diesem Hintergrund findet vom 21. bis 22. Oktober 2026 in Amsterdam das von Fleming organisierte 20. jährliche Collateral Management and Securities Lending Forum statt. Die Branche steht zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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