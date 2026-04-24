Für Aktionäre von Assembly Biosciences war 2025 ein Jahr, das den strategischen Kurs des Unternehmens eindrucksvoll bestätigte. Mehrere klinische Programme lieferten positive Daten, teilweise sogar deutlich über den ursprünglichen Erwartungen, und unterstrichen damit das Potenzial der breit angelegten antiviralen Pipeline. Assembly Biosciences gelang es, seine finanzielle Basis erheblich zu stärken und eine zentrale Partnerschaft mit Gilead Sciences ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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