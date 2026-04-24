FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.04.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 615 (675) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 401 (503) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PT TO 7600 (7250) P - 'MP' - DEUTSCHE BANK CUTS BERKELEY GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3685 (4600) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 178 (175) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 585 (570) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2900 (2850) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 500 (470) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13750 (13700) PENCE - 'OW' - JPMORGAN RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 358 (345) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS WIZZ AIR TO 'REDUCE' (HOLD) - PRICE TARGET 880 (1400) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS IMPERIAL BRANDS TO 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO TO 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - RBC CUTS VALTERRA PLATINUM PRICE TARGET TO 8000 (8100) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13600 (13500) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1400 (1500) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 11700 (11500) PENCE - 'BUY'
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