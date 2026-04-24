Der Ausbau von Wind- und Photovoltaikanlagen kann Kommunen in Deutschland deutlich höhere Einnahmen verschaffen. Laut einer aktuellen Studie könnten sich die regionalen Wertschöpfungseffekte bis 2033 auf rund 12,4 Milliarden Euro jährlich erhöhen. Voraussetzung sind jedoch angepasste Rahmenbedingungen und stärkere lokale Beteiligung. Studie quantifiziert regionale Effekte von Wind- und SolarenergieEine gemeinsame Untersuchung des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung, des Instituts für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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