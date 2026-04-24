Die Situation im Nahen und Mittleren Osten bleibt undurchsichtig und gleichzeitig dynamisch. Die Ölpreise spiegeln zunehmend die Sorge der Marktakteure wider, dass der Konflikt noch eine Weile anhalten wird.Die Waffenruhe ist brüchig. Trump scheint rat- und planlos zu sein. Der Iran sieht sich in einer starken Position. Die Straße von Hormus ist das zentrale Thema für den Ölmarkt. Gleichzeitig droht der Iran mit neuen massiven Schlägen auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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