Im abgelaufenen Jahresviertel konnte INTEL einen Gewinn je Aktie von 0,29 $ verzeichnen und das, wo im Vorjahresviertel an dieser Stelle noch ein Verlust von 0,19 $ gestanden hatte und Analysten durchschnittlich nur mit einem EPS von 0,016 $ gerechnet hatten. Auch beim Umsatz lief es besser als angenommen: Hier hatten die Analysten 12,41 Mrd. $ erwartet, tatsächlich aber setzte INTEL 13,6 Mrd. $ um. Im Vorjahr waren es 12,67 Mrd. $ gewesen. INTEL profitiert von der boomenden Halbleiter-Nachfrage im Zuge des KI-Ausbaus und konnte daher sogar zuvor abgeschriebene Lagerbestände noch verkaufen und Preissteigerungen durchsetzen. Unter dem Strich gab es allerdings einen Verlust von 4,28 Mrd. $ nach roten Zahlen von 887 Mio. $ ein Jahr zuvor. INTEL investiert gerade in großem Stil in neue Produktionsprozesse, die den einstigen Marktführer aus der Krise bringen sollen. Im laufenden Quartal rechnet INTEL beim Umsatz mit Erlösen zwischen 13,8 und 14,8 Mrd. Dollar - auch das wieder mehr als die Markterwartungen von rund 13,1 Mrd. $.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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