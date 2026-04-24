Der Rückgang der MTU-Aktie um rund 4% spiegelt Sorgen über einen schwächeren Aftermarket-Zyklus wider, wir halten das implizite Negativszenario jedoch für unrealistisch. Selbst wenn sich 2026 etwas normalisiert, macht das Jahr weniger als 2% unseres Kursziels aus und sollte die Investment-These nicht bestimmen. Frühere Schocks wie Covid oder der Ukraine-Krieg führten zu deutlichen, aber temporären Rücksetzern, die schnell wieder gekauft wurden. Wir sehen die aktuelle Schwäche als weiteren Einstiegszeitpunkt, während der langfristige Gewinnmotor von MTU intakt bleibt. BUY. Kursziel EUR 520,00. Eine multiplenbasierte Bewertung deutet auf einen fairen Wert von über EUR 600,00 hin, den wir langfristig für realistisch halten, sobald die Unsicherheit nachlässt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mtu-aero-engines-ag
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