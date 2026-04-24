Lockheed's schwaches Q1 und der Rückgang um 4 % sind kein Warnsignal für die Nachfrage, jedoch ein wichtiges Cross-Read-Signal für Rheinmetall. Der Sektor Rückenwind bleibt sehr stark, jedoch verlagert sich das Kapital zunehmend in Richtung Raketen (Cruise Missiles), Luftverteidigung und hochpräzise Systeme, anstatt in klassische Landplattformen. Rheinmetall ist teilweise von diesem Wandel betroffen, doch die Story bis 2030 basiert weiterhin stark auf 155 mm Artillerie und Fahrzeugen, wo wir ein steigendes Normalisierungsrisiko sehen. Wir senken unsere langfristigen Schätzungen und reduzieren unser Kursziel auf 1.450 EUR (von 1.500 EUR). HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rheinmetall-ag
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