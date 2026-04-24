ABB E-mobility erweitert sein Ladeinfrastruktur-Angebot um die neue M-Series - ein dezentrales System mit Powerunit und zugehörigen Satelliten-Ladesäulen. Die Lösung der Schweizer bietet dabei dank ihres modularen Aufbaus Ladeleistungen von 200 kW bis 1,2 MW. ABB E-Mobility stellt mit der neuen M-Series ein System für öffentliche Schnelllade-Standorte, aber auch für Flottendepots sowie Retail- oder Destination-Charging vor. Als dezentral aufgebautes, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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