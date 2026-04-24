Der vor langer Zeit angekündigte Pilotbetrieb eines autonomen Linienbuses in München rückt näher: MAN mit Technologiepartner Adastec nun einen Elektrobus mit einem automatischen Fahrsystem ausgestattet. Dieser wird nun zunächst auf einem Testgelände und voraussichtlich ab Herbst im Linienverkehr der MVG im Stadtgebiet erprobt. Dass in München einer autonomer Linienbus von MAN getestet werden soll, ist bereits seit 2023 bekannt: Damals wurde das Forschungsvorhaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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