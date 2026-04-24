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Ringmetall SE steigert Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2025 dank erfolgreicher Akquisitionen
München, 24. April 2026 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, hat heute den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Trotz eines anspruchsvollen weltwirtschaftlichen Umfelds und politischer Unsicherheiten konnte der Konzern seine Marktposition behaupten und den Umsatz durch strategische Zukäufe steigern.
Konzernentwicklung und Ertragslage
Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 187,7 Mio. EUR, was einem Zuwachs von 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht (2024: 174,9 Mio. EUR). Wesentliche Treiber dieser Entwicklung waren die Akquisitionen der Jahre 2024 und 2025, darunter Peak Packaging (Polen), FIB Beer Systems (Niederlande), Hutek (Finnland) und der erworbene Geschäftsbetrieb von Indutainer (Deutschland). Diese kompensierten ein abgeschwächtes konjunkturelles Umfeld, das sich in einer gedämpften Nachfrage aus wichtigen Abnehmerindustrien wie der Chemie- und Pharmabranche äußerte.
Wesentliche Konzernkennzahlen zum Geschäftsjahr 2025
Geschäftsverlauf in den Geschäftsbereichen
Im Geschäftsbereich Verschlusssysteme sank der Umsatz um 7,9 Prozent auf 111,8 Mio. EUR (2024: 121,4 Mio. EUR). Neben der gedämpften Nachfrage wirkten sich hier Währungseffekte belastend aus. Das EBITDA im Geschäftsbereich lag bei 19,2 Mio. EUR (2024: 21,5 Mio. EUR). Der Geschäftsbereich Liner entwickelte sich hingegen sehr dynamisch. Der Umsatz des Geschäftsbereichs stieg um 41,8 Prozent auf 75,9 Mio. EUR (2024: 53,5 Mio. EUR). Das EBITDA wuchs überproportional um 46,2 Prozent auf 10,9 Mio. EUR (2024: 7,5 Mio. EUR).
Wesentliche Kennzahlen der Geschäftsbereiche im Geschäftsjahr 2025
Die Bilanzsumme blieb mit 178,3 Mio. EUR nahezu konstant (31.12.2024: 179,1 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote lag zum Stichtag bei 48,6 Prozent (31.12.2024: 49,5 Prozent). Der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit belief sich auf 15,8 Mio. EUR (2024: 19,1 Mio. EUR), beeinflusst durch den Abbau von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.
Statement des Vorstandssprechers
"Wir blicken auf ein insgesamt robustes Geschäftsjahr zurück, in dem die Ringmetall Gruppe ihre Stabilität unter Beweis gestellt hat", erläutert Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall SE. "Während das organische Marktumfeld durch geopolitische Spannungen und eine verhaltene Nachfrage unserer Kernindustrien geprägt war, haben unsere Akquisitionen einen wesentlichen Beitrag zum Konzernergebnis geliefert. Die erfolgreiche Integration neuer Gesellschaften im Segment Liner zeigt, dass unsere Buy-and-Build-Strategie auch in volatilen Zeiten der richtige Weg ist, um neue Wachstumspotenziale zu erschließen und unsere Marktposition nachhaltig auszubauen."
Ausblick 2026
Trotz anhaltender geopolitischer Unsicherheiten blickt der Vorstand mit Zuversicht auf das laufende Geschäftsjahr. Für 2026 wird ein Konzernumsatz in einer Bandbreite von 185 bis 205 Mio. EUR sowie ein EBITDA zwischen 21 und 28 Mio. EUR prognostiziert. Effekte aus möglichen weiteren Akquisitionen im Jahr 2026 sind in dieser Prognose noch nicht enthalten.
Der vollständige Geschäftsbericht 2025 steht ab heute auf der Website der Gesellschaft unter www.ringmetall.de zum Download bereit.
Kontakt:
Investor Relations
David Stakemeier
Ringmetall SE
Telefon: +49 89 4522098-24
Mobil: +49 151 70575184
E-Mail: ir@ringmetall.de
Über die Ringmetall Gruppe
Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter für Industrieverpackungen (Industrial Packaging). Das Unternehmen produziert hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer für die chemische, pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende Industrie. Darüber hinaus bietet Ringmetall innovative Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie an. Mit Produkten, die zu einem hohen Anteil recyclebar sind, leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit seiner Endkunden. Neben der Konzernzentrale in München ist die Unternehmensgruppe mit weltweiten Produktions- und Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien, der Türkei sowie China und den USA vertreten.
24.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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