Mit Blick auf das Niveau des ifo-Geschäftsklimaindex hätte es schlimmer kommen können. Doch die entscheidenden Signale stecken wie so oft im Detail. Die befragten Unternehmen blicken deutlich pessimistischer nach vorn als noch im März. Der Index der Geschäftserwartungen fällt von 85.9 auf 83.3. von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Damit erreicht er den niedrigsten Stand seit mehr als zweieinhalb Jahren. Die Hoffnung auf eine Trendwende hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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