Newmont hat im ersten Quartal erneut besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Der weltgrößte Goldproduzent profitierte stark vom hohen Goldpreis. Doch genau dieser Rückenwind könnte für die Aktie nun zum Risiko werden. Newmont hat an der Wall Street erneut positiv überrascht. Der Goldkonzern übertraf im ersten Quartal zum sechsten Mal in Folge sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzschätzungen. Für Investoren zeigt sich damit: Die starke Entwicklung am Goldmarkt schlägt sich weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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