Die Aktie des US-Goldproduzenten Newmont Corporation befindet sich nach einer kräftigen Erholung seit zwei Wochen wieder auf dem absteigenden Ast. Nun hat das Unternehmen seine Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Geben sie der Aktie neuen Auftrieb? Q1-Zahlen über den Erwartungen Wie Newmont am 23. April nachbörslich bekannt gab, ist der Umsatz in den drei Monaten bis März um 42% auf 7,31 Milliarden US$ gestiegen. Der Nettogewinn konnte im Jahresvergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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