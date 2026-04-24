Datum der Anmeldung:
20.04.2026
Aktenzeichen:
B3-58/26
Unternehmen:
Intersurgical Limited, Wokingham, Vereinigtes Königreich; Anteils- und Kontrollerwerb über die die Geschäftsbereiche Aktuversorgung und interventionelle Urologie bildenden Unternehmen der Teleflex Incorporated, Wayne, Pennsylvania, USA
Produktmärkte:
Produkte für das Atemwegsmanagement, Thoraxdrainage, Urologieprodukte, intra-aortale Ballonpumpensysteme
20.04.2026
Aktenzeichen:
B3-58/26
Unternehmen:
Intersurgical Limited, Wokingham, Vereinigtes Königreich; Anteils- und Kontrollerwerb über die die Geschäftsbereiche Aktuversorgung und interventionelle Urologie bildenden Unternehmen der Teleflex Incorporated, Wayne, Pennsylvania, USA
Produktmärkte:
Produkte für das Atemwegsmanagement, Thoraxdrainage, Urologieprodukte, intra-aortale Ballonpumpensysteme
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