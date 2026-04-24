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SAP liefert Quartalszahlen - Aktie gewinnt um über 6 Prozent





Der deutsche Softwarekonzern berichtete am Donnerstag über seine Geschäftsergebnisse des ersten Quartals. Die Aktie war zuletzt vom Börsenschluss am Mittwoch bis zum Handelsschluss am Donnerstag um ca. 6,6 Prozent gefallen und notierte noch bei ca. 140 Euro. Am Freitagvormittag legte die SAP-Aktie jedoch wieder deutlich zu und erreichte zeitweise ein Plus von ca. 6,5 Prozent. Damit notierte der Aktienkurs am Vormittag bei bis zu ca. 149 Euro. Vorstandsvorsitzender Christian Klein von SAP betonte, dass ein währungsbereinigtes Wachstum des Current Cloud Backlog von ca. 25 Prozent erzielt wurde und die Erlöse des Bereichs Cloud im ersten Quartal um ca. 25 Prozent gesteigert werden konnten. Ein besonders starkes Ergebnis bei den Cloudlösungen wurde in den USA verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahresquartal konnten die Umsatzerlöse i.H.v. ca. 9,5 Mrd. Euro um ca. 6 Prozent gesteigert werden. Das Betriebsergebnis belief sich im ersten Quartal auf ca. 2,7 Mrd. Euro und lag demnach um ca. 17 Prozent höher als im Vorjahresquartal. Der operative Cashflow sowie der Free Cashflow wurden aufgrund der Beilegung des Rechtsstreits mit Teradata und einer damit verbundenen Zahlung (408 Mio. Euro) belastet. Seit Jahresbeginn hat die SAP-Aktie ca. 27 Prozent verloren, jedoch erwartet der Konzern derzeit weiteres Wachstum für das Jahr 2026.





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Quelle: HSBC





















