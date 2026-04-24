Auf der Zielgeraden befindet sich das IPO von Electrovac. Voraussichtlich noch bis zum 27. April 2026 läuft die Zeichnungsfrist für die Aktien des Anbieters von hermetischen Gehäusen zur Einkapselung explosiver Stoffe, wie sie etwa in Airbagzündern von Fahrzeugen, der Luftfahrt, Satellitenprogrammen oder auch im Munitionsbereich eingesetzt werden. Bis zu 4.761.000 Aktien will das Unternehmen platzieren - davon stammen rund 80 Prozent aus einer Kapitalerhöhung. Die Preisspanne haben die emissionsbegleitenden Banken - BankM und Metzler - bei 7,80 bis 10,20 Euro angesetzt. Im Mittel beträgt das Emissionsvolumen damit knapp 43 Mio. Euro. Bei voller Platzierung im streng regulierten Handelssegment Prime Standard käme Electrovac (bei Kursen von 9 Euro) auf einen Börsenwert von 144 Mio. Euro. Knapp 30 Prozent davon dürften dann dem Streubesitz zuzurechnen sein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 boersengefluester.de