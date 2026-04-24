Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag erneut leicht nachgegeben. Damit bröckelten die Kurse angesichts der unsicheren Lage am persischen Golf und der hohen Ölpreise weiter ab. «Die geopolitische Architektur im Nahen Osten gleicht einem instabilen Kartenhaus: Berichte über interne Machtkämpfe im Iran und die massive Aufstockung der US-Militärpräsenz lassen das Risiko einer erneuten Eskalation am Wochenende steigen», ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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