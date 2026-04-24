© Foto: Andrej Sokolow - dpaTesla bringt sein Robotaxi-Projekt offiziell ins Rollen. Doch Elon Musk bremst die Erwartungen selbst.Tesla hat mit der Produktion seines Cybercab begonnen. Das teilte Konzernchef Elon Musk am Freitag auf X mit. Damit setzt der Elektroautobauer ein lange angekündigtes Projekt zumindest offiziell in Gang. Gleichzeitig wachsen an der Wall Street die Zweifel, wie schnell Tesla sein Robotaxi-Geschäft tatsächlich hochfahren kann. "Die Produktion des Cybercab hat begonnen", schrieb Musk zu einem Video. Bereits zuvor hatte er erklärt, Tesla habe mit dem Produktionsanlauf des Cybercab begonnen und werde bald auch mit der Fertigung des Semi-Lkw starten. Musk dämpft die Erwartungen In der …Den vollständigen Artikel lesen
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