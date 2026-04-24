ASML überzeugt mit starken Quartalszahlen und hebt seine Jahresprognose deutlich an, was auch große Investmentbanken zu höheren Kurszielen veranlasst. Trotz kurzfristiger Unsicherheiten durch Verzögerungen bei der High-NA-Technologie sehen Analysten den langfristigen Wachstumstrend als intakt. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung bleibt die Nachfrage nach KI-Chips und der Auftragseingang in den kommenden Quartalen.Starke Zahlen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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