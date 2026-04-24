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Asset Standard
24.04.2026 13:30 Uhr
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Torsten Heidemann (Berenberg): Kurzkommentar zum Tag der Erneuerbaren Energien

"Um die Klimaziele zu erreichen, muss das Tempo erhöht werden"

Am 26. April 2026 findet zum 30. Mal der Tag der Erneuerbaren Energien statt. Dieser Tag soll an die tragische Reaktorkatastrophe 1986 in Tschernobyl erinnern und zielt darauf ab, bundesweit die Bedeutung erneuerbarer Energiequellen wie Sonne, Wind, Wasserkraft und Biomasse hervorzuheben.Torsten Heidemann, Leiter Infrastructure & Energy bei Berenberg, betont den Wandel in der Energiebranche. Im Fokus stehe nicht mehr der reine Zubau, sondern die erfolgreiche Integration erneuerbarer Energien in das Gesamtsystem, die Entwicklung tragfähiger Geschäftsmodelle für die steigende Komplexität sowie die Sicherstellung einer robusten und unabhängigen Versorgung: "Der Ausbau erneuerbarer Energien bleibt das Fundament der Energiewende - doch 2026 markiert zunehmend den Übergang von einem volumengetriebenen Ausbau hin zu einem stärker systemorientierten Energiemarkt. Die aktuellen regulatorischen Entwicklungen, insbesondere im Kontext von EEG 2027 und begleitenden Netzinitiativen, zeigen eine klare Richtung: Der Fokus verschiebt sich von reinen Fördermechanismen hin zu Marktintegration, Flexibilität und Systemverantwortung. Für Projektentwickler und Betreiber bedeutet dies eine stärkere Einbindung in Marktprozesse sowie eine wachsende Bedeutung von Vermarktung, Standortwahl und technischer Systemfähigkeit. Gleichzeitig wird deutlich, dass der Ausbau erneuerbarer Energien zunehmend im Spannungsfeld mit der verfügbaren Infrastruktur steht. Netzausbau, Anschlusskapazitäten und Systemsteuerung entwickeln sich weiterhin nicht vollständig im Gleichklang mit dem Zubau. Daraus ergibt sich eine stärkere Verzahnung von Erzeugung, Netz und Flexibilitätslösungen - und damit eine neue Qualität der Projektanforderungen. Vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Entwicklungen rücken zudem Fragen der Energieversorgungssicherheit wieder stärker in den Fokus. Volatile Öl- und Gaspreise verdeutlichen die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und unterstreichen die Bedeutung eines robusten, flexiblen und möglichst unabhängigen Energiesystems. Für Investoren eröffnet diese Entwicklung attraktive Opportunitäten: Der Kapitalbedarf entlang der gesamten Wertschöpfungskette bleibt hoch, während steigende Komplexität Raum für differenzierte, maßgeschneiderte Finanzierungslösungen schafft. Private Debt kann dabei zunehmend eine aktive Rolle als Strukturierungspartner einnehmen und von weniger standardisierten, renditestärkeren Investitionsmöglichkeiten profitieren", erläutert Heidemann.

© 2026 Asset Standard
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Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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