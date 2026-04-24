ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Saint-Gobain nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Sell" belassen. Die Volumina des Baustoffkonzerns hätten positiv überrascht, doch nach dem starken Zwischenbericht von Konkurrent Sika hätten die Anleger offenbar noch mehr erwartet, schrieb Julian Radlinger am Donnerstagnachmittag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000125007
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