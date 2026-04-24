AMSTERDAM, April 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Destinus gibt den erfolgreichen Abschluss eines wegweisenden Flugtests seines Präzisions-Tiefschlag-Systems "Ruta Block 2" bekannt. Der Test validiert die Startarchitektur der nächsten Generation und bestätigt die Leistungsfähigkeit zweier entscheidender Schlüsseltechnologien: einer Inline-Booster-Konfiguration sowie klappbarer Tragflächen und Steuerflächen. Bordaufnahmen bestätigten das erfolgreiche Ausfahren der Flügel während der Start- und Übergangsphase.

Während die europäischen Regierungen ihre Verteidigungsstrategie und ihren Bedarf an Langstreckenwaffen dringend neu bewerten, bietet die Architektur von Ruta Block 2 eine direkte Antwort auf die operative Herausforderung, leistungsstarke Präzisionswaffensysteme schnell, flexibel und in großem Umfang in unterschiedlichen Konfliktgebieten einzusetzen.

Das kompakte Design des Ruta Block 2 eröffnet neue Möglichkeiten für den Einsatz von Langstreckenwaffen. Während Systeme der vorherigen Generation Startvorrichtungen mit offener Plattform und vormontierte Tragflächen erforderten, kann Ruta Block 2 in geschlossenen, containerisierten Modulen transportiert, gelagert und gestartet werden. Dies führt unmittelbar zu kürzeren Bereitstellungszeiten, einem geringeren logistischen Aufwand und der Möglichkeit, von einer größeren Bandbreite an Plattformen aus zu operieren.

Die Bedeutung dieses Tests lässt sich am besten im Zusammenhang mit der Entwicklung von Ruta Block 1 zu Ruta Block 2 verstehen. Ruta Block 2 baut auf der operativen Glaubwürdigkeit auf, die bereits durch seinen Vorgänger, Ruta Block 1, etabliert wurde, und liefert Destinus Leistungsdaten aus der Praxis sowie Branchenkenntnisse. Auf dieser bewährten Grundlage erweitert Ruta Block 2 die Kompatibilität mit Abschussvorrichtungen und ermöglicht zugleich eine skalierbare Bereitstellung für Langstrecken-Angriffssysteme. Der architektonische Wandel ist eine bewusste Neugestaltung, die den Einsatzbereich und die Geschwindigkeit, mit der diese Funktion genutzt werden kann, erweitert.

Ruta Block 1 hat bereits seine operative Relevanz unter Beweis gestellt und die Serienproduktion in nennenswertem Umfang erreicht. Die derzeitige Konstruktion umfasst Flügel, die vor dem Start angebracht werden, zwei seitlich montierte Booster sowie den Start von einer offenen Plattform.

Tim Moser, Chief Technology Officer von Destinus, erklärte: "Dieser Test bestätigt die Leistungsfähigkeit von Ruta Block 2 und markiert den Übergang von der derzeitigen Startarchitektur zu einem System, das auf einen flexibleren Einsatz und skalierbare Langstreckenangriffe ausgelegt ist. Eine kompaktere Startarchitektur verbessert den Transport, die Lagerung, die Packungsdichte und die Integrationsflexibilität auf mobilen Boden-, stationären und maritimen Plattformen. Zudem bietet es eine breitere Kompatibilität mit Abschusssystemen sowie skalierbarere Einsatzkonzepte für Langstrecken-Angriffssysteme.

"Der erfolgreiche Test unterstreicht zudem den strategischen Wert des vertikal integrierten Geschäftsmodells von Destinus. Wichtige Teilsysteme wurden im eigenen Haus entwickelt und hergestellt, wodurch die industrielle Skalierung ermöglicht wurde, die Verteidigungskunden zunehmend verlangen. Da die europäischen Regierungen der eigenständigen Handlungsfähigkeit und der Widerstandsfähigkeit der Lieferketten Priorität einräumen, bietet das Modell von Destinus einen sicheren, unabhängigen Weg zu hochmodernen Präzisionsschlägen über große Entfernungen."

Videomaterial ist über den folgenden Link verfügbar: https://www.destinus.com/post/destinus-achieves-key-milestone-in-next-generation-long-range-strike-capability

Über Destinus

Destinus ist ein europäisches Unternehmen im Bereich Verteidigungstechnologie, das sich auf skalierbare Angriffs- und Abfangsysteme spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Marschflugkörpersysteme, Lenkflugkörpersysteme, Abfangplattformen und Turbostrahltriebwerke und verbindet dabei Autonomie, Systemintegration und Produktion im industriellen Maßstab. Destinus ist in mehreren europäischen Ländern tätig und hat sich auf die Bereitstellung kosteneffizienter, serienreifer Systeme für Einsatzgebiete mit hoher Konfliktintensität spezialisiert.

www.destinus.eu

Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c276020-a7f7-44a9-9047-7d8b463a32f2

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