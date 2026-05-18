DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DESTINUS - Das Marschflugkörper-Startup bereitet einen möglichen Börsengang vor und baut dafür Governance- und Reportingstrukturen aus. Destinus kooperiert mit Rheinmetall beim Aufbau einer skalierbaren Fertigung in Europa. "Destinus baut zurzeit jene Governance-Strukturen, Berichtspflichten und institutionelle Infrastruktur auf, die von einem Unternehmen mit der Option auf einen Börsengang erwartet werden", sagte Anne Louise Metz, Director of Strategic Finance & Founding, die Anfang des Jahres vom Recycler Renewi zu Destinus gewechselt ist. Destinus bislang mit 400 Millionen Euro finanziert. Die Bewertung liegt bei rund 1 Milliarde Dollar und der Umsatz bei rund 300 Millionen Dollar. (Börsen-Zeitung)

KNDS - Der Panzerhersteller KNDS hält am geplanten Börsengang in Frankfurt und Paris fest und weist Spekulationen über Verzögerungen zurück. Der Bund ringt noch um eine Beteiligung, während juristische Prüfungen und das Marktumfeld Druck erzeugen. "KNDS setzt die Vorbereitungen für einen möglichen Börsengang gemäß dem ursprünglichen Zeitplan fort - mit der vollen Unterstützung der Anteilseigner und des Verwaltungsrats", ließ sich CEO Jean-Paul Alary in einer Mitteilung zitieren. (Börsen-Zeitung)

COMMERZBANK - Die Commerzbank befindet sich in einer paradoxen Situation. Das Institut hat 2025 operativ einen Rekordgewinn erzielt und ambitionierte Ziele bis 2030 präsentiert, die von Analysten und Investoren gleichermaßen gelobt werden. Dennoch steigt aus Sicht von Experten die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank im Übernahmekampf mit dem italienischen Konkurrenten Unicredit den Kürzeren zieht und nach 156 Jahren ihre Eigenständigkeit verliert. (Handelsblatt)

BENKO/SIGNA - In der Aufarbeitung des Zusammenbruchs des Immobilienkonzerns Signa beginnt das Insolvenzverfahren der Laura Privatstiftung mit einem ersten Verhandlungstag vor Gericht (Tagsatzung) an diesem Montag. Es handelt sich um jenes Vermögensvehikel, das 2006/07 von Signa-Gründer Rene Benko und seiner Mutter errichtet worden war und über Jahre ein zentraler Halter von Beteiligungen im Benko/Signa-Kosmos war. Angemeldet sind rund 1,7 Milliarden Euro an Forderungen. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

INEOS - Der Chemiekonzern Ineos von Sir Jim Ratcliffe hat eine Wette in Höhe von 200 Millionen Euro auf den Aktienkurs anderer Chemieunternehmen abgeschlossen. "Die ultimativen Anteilseigner der Gruppe sind der Ansicht, dass Chemieproduzenten derzeit unterbewertet sind", erklärte Ineos in Unterlagen zu einem privaten Anleiheangebot, die Investoren im Rahmen einer 700-Millionen-Euro-Schuldenemission Anfang dieses Monats zur Verfügung gestellt wurden. "Daher hat die Gruppe rund 200 Millionen Euro in ein Engagement in einem Korb von börsennotierten, liquiden Aktien aus der Chemiebranche investiert", hieß es weiter. Zudem könne das Engagement in diesen Aktien erhöht werden und es könnten Anteile an weiteren Unternehmen aus dem Sektor erworben werden. (Financial Times)

DEPOT - Die Deko-Kette Depot ist abermals in finanzielle Schieflage geraten. Die GDC Deutschland GmbH hat beim Amtsgericht Aschaffenburg die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt, wie eine Gerichtssprecherin bestätigte. Geschäftsführer Christian Gries will das Unternehmen sanieren. Als Gründe für die Insolvenz nannte er neben Zöllen und der wachsenden Onlinekonkurrenz durch Plattformen wie Temu auch die Kaufzurückhaltung. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

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May 18, 2026 00:53 ET (04:53 GMT)

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