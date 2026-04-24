© Foto: Daniel Albany auf PixabayJeder kennt die Produkte des Konsum-Riesen Procter & Gamble. Ein Blick ins eigene Badezimmer dürfte da genügen. Und: Seit 136 Jahren schüttet das Unternehmen Dividende aus!Die Procter & Gamble Company meldete für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Nettoumsatz von 21,2 Milliarden US-Dollar, ein Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der organische Umsatz, bereinigt um Währungseffekte sowie Akquisitionen und Veräußerungen, stieg um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der verwässerte Gewinn je Aktie betrug 1,63 US-Dollar, ein Anstieg von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr, der auf einen Gewinn aus der Auflösung des Joint Ventures Glad zurückzuführen ist. Der Gewinn je …Den vollständigen Artikel lesen
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