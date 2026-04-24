Die Tesla-Aktie reagierte am gestrigen Donnerstag mit einem Kursverlust von fast -4% negativ auf die jüngsten Quartalszahlen und fiel auf 374 US$ zurück. Wie bei kaum einem anderen Technologiekonzern klaffen die Kursziele von Analysten für Tesla meilenweit auseinander. Was ist die Tesla-Aktie tatsächlich wert und sollten Anleger sie im Portfolio haben? Die Transformation kostet Geld Mein Kollege Alex Hirschler hat die Quartalszahlen von Tesla bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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