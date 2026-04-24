Die Aktie von Siemens Energy markiert am Freitag ein neues Allzeithoch bei ca. 195 €. Damit ist sie der mit Abstand stärkste Wert im DAX für das bisherige Jahr 2026. Das sollten Anleger jetzt wissen. Das Kurs-Beben: Allzeithoch & Prognose-Hammer Am Donnerstag überraschte die deutsche Energiefirma Siemens Energy die Märkte mit einer Anhebung der Jahresprognose. Nach einem starken zweiten Quartal (Umsatz +8,9% auf fast 10,3 Milliarden €) sieht das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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