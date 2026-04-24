Instagram Instants lässt User Einmalbilder für 24 Stunden in einer dedizierten App teilen. Damit wird das Shots Feature in einen Standalone-Dienst überführt, der stark an Snapchat und BeReal erinnert. Es ist nicht die erste Instagram-Kopie dieser Art. Hier kommt die nächste frappierende Kopie aus dem Instagram-Kosmos. Gerade erst hat die eng mit Instagram verknüpfte Videobearbeitungs-App Edits ihr einjähriges Bestehen gefeiert, Metas X-Alternative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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