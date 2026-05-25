Mit "Forum" hat Meta eine App gestartet, in der sich Facebook-Nutzer:innen künftig noch ausführlicher austauschen können sollen. Die Anwendung erinnert an Reddit -Â dessen Aktie ist nach Bekanntwerden des Meta-Vorstoßes eingeknickt. Meta hat ganz ohne offizielle Bekanntmachung eine neue App an den Start gebracht. Forum soll eine eigenständige Anwendung für Facebook-Gruppen sein, in der Nutzer:innen "tiefere Diskussionen" führen und "echte Antworten" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n