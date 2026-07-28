© Foto: Sergei Tokmakov - UnsplashDie Anteile der Social-Media-Plattform Reddit standen in den vergangenen Monaten unter erheblichem Verkaufsdruck, doch das Chartbild verbessert sich zunehmend. Reddit: Hier wird gezockt, was das Zeug hält An keinem Ort im Internet versammeln sich so viele Kleinanlegerinnen und -anleger und leidenschaftliche Zocker wie auf der Social-Media-Plattform Reddit. Das Unterforum (Subreddit) r/wallstreetbets, bekannt geworden im Zusammenhang mit dem Short-Squeeze bei GameStop, ist schon seit Jahren der Inbegriff für maximale Gier, null Risikomanagement - und gelegentlich auch scharfsinnige Analysen, aus denen tatsächlich erfolgreiche Trades hervorgehen. Darüber hinaus gibt es unzählig weitere …
Enthaltene Werte: US36467W1099,US02079K1079,US75734B1008Den vollständigen Artikel lesen
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