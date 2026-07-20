Gamestop nimmt die Ablehnung der 56 Milliarden US-Dollar schweren Übernahmeofferte durch Ebay offenbar nicht hin. Der Videospielhändler soll seinen Anteil an Ebay auf 9,8 Prozent ausgebaut haben.Â Beobachter verstehen das auch als Signal an den Markt. CEO Ryan Cohen will den Videospielhändler Gamestop auf lange Sicht zu einem 100 Milliarden Dollar schweren Handelskonzern machen. Cohen selbst bezeichnete den Plan einst als "entweder genial oder totaler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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