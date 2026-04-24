Zürich - Die Kundinnen und Kunden der in Liquidation befindlichen Zürcher MBaer Bank müssen weiter auf eine Auszahlung ihrer Gelder warten. Der Liquidator der Privatbank muss bei jedem Kunden eine erneute Abklärung bezüglich Geldwäscherei durchführen, was gemäss seinen Angaben «längere Zeit dauern» dürfte. Auszahlungen würden «laufend entsprechend dem Resultat der Abklärungen» erfolgen, heisst es auf der Internetseite von MBaer. Der von der Finanzmarktaufsicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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