Im Pilotprojekt "SUREVIVE" wird erprobt, wie der Speicher das Stromsystem selbst aktiv stabilisieren. In einem ersten Test hat die Anlage im Mittelspannungsnetz auch im sogenannten netzbildenden Modus so reagiert, wie es Westnetz berechnet und erwartet hat. Westnetz hat einen ersten erfolgreichen Test mit dem Großspeicher aus dem Forschungsprojekt "SUREVIVE" gefahren. Es handelt sich dabei um einen Batteriespeicher, der das Stromsystem selbst aktiv stabilisieren und somit Frequenz und Spannung auch bei Schwankungen konstant halten kann. "Der erste Test ist erfolgreich verlaufen. Wir konnten zeigen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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