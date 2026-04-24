Anzeige
Mehr »
Freitag, 24.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Während Miner kämpfen, entsteht in Finnland der vielleicht billigste Bitcoin Europas
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker-Symbol: INL
Tradegate
24.04.26 | 15:46
71,22 Euro
+24,66 % +14,09
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
INTEL CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
INTEL CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
70,5270,5415:47
71,2071,3115:46
Dow Jones News
24.04.2026 15:09 Uhr
277 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE USA/Börsen vor Aufschlägen - Intel befeuert Technologiesektor

DJ MÄRKTE USA/Börsen vor Aufschlägen - Intel befeuert Technologiesektor

DOW JONES--Die Wall Street dürfte dank positiver Intel-Geschäftszahlen mit Aufschlägen in den Freitag gehen. Zum Handelsbeginn zeichnet sich aber kein einheitliches Bild ab. Während die technologielastige Nasdaq fest in den Tag starten dürfte - befeuert von starken Intel-Geschäftszahlen -, deutet der Aktienterminmarkt für den breiter aufgestellten S&P-500 einen nur etwas festeren Handelsbeginn an. Die Sorgen über schleppende und undurchsichtige Verhandlungen zur Beendigung des Irankrieges treten etwas in den Hintergrund, zumal US-Präsident Donald Trump eine um drei Wochen verlängerte Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon verkündet hat. Die größten Sorgenfalten - gerade mit Blick auf weiter hohe Ölpreise - liefert gleichwohl die andauernde Blockade der Straße von Hormus.

"Mit Beginn der Berichtssaison rücken die Fundamentaldaten wieder in den Vordergrund", urteilt Marktstratege David Laut von Kerux Financial. Er spricht von "einer willkommenen Entwicklung für Aktien, die in den vergangenen zwei Monaten eng an den Ölpreis gekoppelt waren." Positiv für den Technologiesektor werden die starken Geschäftszahlen der deutschen SAP, vor allem aber von Intel genannt. Die Aktien schießen vorbörslich um 27,7 Prozent nach oben. Der Chiphersteller hat nach starken Erstquartalszahlen für das zweite Quartal einen unerwarteten Gewinn in Aussicht gestellt und mit seiner Prognose die Markterwartungen übertroffen. Im Sektor ziehen Advanced Micro Devices und Arm (ADR) um 11,5 bzw. 8,4 Prozent an.

Die Ölpreise bleiben hoch, steigen aber aktuell nicht mehr. Japan wird ab dem 1. Mai die zweite Tranche seiner nationalen Ölreserven in Höhe von 36,48 Millionen Barrel freigeben. Röhöl der Sorte Brent verbilligt sich leicht um 0,6 Prozent auf 104,42 Dollar je Fass.

Die sich stabilisierenden Ölpreise reduzieren die Inflationssorgen zwei nur leicht, gleichwohl sinkt die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 1 Basispunkt auf 4,31 Prozent. Der Dollar-Index gibt im Gefolge etwas niedrigerer Marktzinsen um 0,2 Prozent nach. Anders als der Greenback profitiert der Goldpreis (+0,3%) leicht von niedrigeren Zinsen und der Schwäche des Greenbacks.

Unter den weiteren Einzelaktien steigen Nike um 0,6 Prozent. Nach Meta Platforms und Microsoft kündigt nun auch der Sportartikelhersteller einen massenhaften Stellenabbau an. Nike wird seine Belegschaft um etwa 1.400 Mitarbeiter reduzieren, was rund 2 Prozent der Mitarbeiter betrifft. Der Schritt ist Teil des Plans des Unternehmens, die Komplexität seiner weltweiten Abläufe zu verringern.

Ebenfalls im Konsumgütersektor klettern Procter & Gamble um 3,5 Prozent. Der Anbieter von Dingen des täglichen Gebrauchs schnitt im abgelaufenen Quartal besser als gedacht ab. Den etwas enttäuschenden Gewinnausblick verzeihen Anleger.

Comfort Systems steigen um 5,4 Prozent, nachdem der Anbieter von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen besser als erwartet ausgefallene Gewinn- und Umsatzkennziffern für das erste Quartal gemeldet hat. Das Unternehmen erhöhte zudem seine Dividende um 14 Prozent. Newmont legen um 2,6 Prozent zu; der Goldminenbetreiber überbot die Marktprognosen zur ersten Periode - und dies zum sechsten Mal in Folge. 

=== 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       3,82 -0,00    3,85      3,81 
5 Jahre       3,95 -0,01    3,97      3,93 
10 Jahre      4,31 -0,01    4,34      4,30 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:05 
EUR/USD      1,1711  +0,2   0,0028     1,1683   1,1700 
EUR/JPY      186,76  +0,1   0,1800     186,58  186,5600 
EUR/CHF      0,9195  +0,1   0,0011     0,9184   0,9178 
EUR/GBP      0,8677  +0,0   0,0002     0,8675   0,8672 
USD/JPY      159,45  -0,2  -0,2600     159,71  159,4500 
GBP/USD      1,3492  +0,2   0,0025     1,3467   1,3489 
USD/CNY      6,8359  +0,2   0,0099     6,8260   6,8260 
USD/CNH      6,8322  -0,0  -0,0021     6,8343   6,8311 
AUS/USD      0,7141  +0,2   0,0013     0,7128   0,7153 
Bitcoin/USD  78.274,17  +0,5   353,17    77.921,00 78.449,30 
 
ROHÖL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     94,78  -1,1   -1,07      95,85 
Brent/ICE     104,42  -0,6   -0,65     105,07 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.704,99  +0,3   12,30    4.692,69 
Silber       76,04  +0,8    0,62      75,43 
Platin     1.997,17  -0,4   -8,88    2.006,05 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2026 08:36 ET (12:36 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.