EQS-News: Greiffenberger Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
24.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Greiffenberger Aktiengesellschaft
|Eberlestraße 28
|86157 Augsburg
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@greiffenberger.de
|Internet:
|https://greiffenberger.de
|ISIN:
|DE0005897300
|Börsen:
|Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München, Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2314826 24.04.2026 CET/CEST