EQS-News: Greiffenberger Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Greiffenberger Aktiengesellschaft
|Eberlestr. 28
|86157 Augsburg
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@greiffenberger.de
|Internet:
|https://greiffenberger.de
|ISIN:
|DE0005897300
|Börsen:
|Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard),&, xd, , München, Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,&, xd, , Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2325300 11.05.2026 CET/CEST