In Regensburg ist eine bemerkenswerte Solarthermieanlage über einem Parkplatz entstanden. Die Kollektoren versorgen ein kommunales Hallenbad und eine Wohnsiedlung mit Wärme. Beim Begriff "Solarcarport" denken die meisten wohl an Photovoltaik. Im Erneuerbare-Energien-Gesetz sind für Parkplatz-PV im Großmaßstab sogar Sonderkonditionen vorgesehen. Der Solarcarport, auf den Thomas Eckardt, Projektmanager der Cupasol GmbH aus Ravensburg, stolz ist, produziert allerdings keinen Strom, sondern warmes Wasser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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