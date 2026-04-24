Wird der Redispatch-Vorbehalt wie vorgeschlagen umgesetzt, droht eine Ausweisung von sehr umfangreichen Vorbehaltsgebieten und in diesen ein weitgehender Investitionsstopp. Was noch geändert werden muss, erklärt Lion Hirth, Professor für Energiepolitik an der Hertie School. Die Bundesregierung plant die Einführung eines sogenannten Redispatch-Vorbehalts. Sein Ziel ist ein kostengünstigeres Stromsystem. Das soll insbesondere dadurch erreicht werden, dass wir in solchen Regionen weniger Wind und Solar ausbauen, in denen wegen begrenzter Netzkapazität ein großer Teil der Erzeugung abgeregelt würde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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