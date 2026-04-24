Nach Einberufung unserer ordentlichen Hauptversammlung für Mittwoch, den 20. Mai 2026 um 10.00 Uhr in das "Radisson Blu Hotel", Am Hardtwald 10, 76275 Ettlingen, (Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 08.04.2026) hat die Beteiligungen im Baltikum AG, Heidenheim, gem. § 122 Abs. 2 AktG die Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung um weitere Gegenstände und die Bekanntmachung dieser Ergänzung unter Angabe der nachfolgend wiedergegebenen Begründung verlangt.

Die Tagesordnung wird deshalb um folgenden Punkt erweitert:

7. Beschlussfassung über die Einleitung einer Sonderprüfung, Bestellung eines Sonderprüfers gemäß § 142 Absatz 1 AktG betreffend die Ermittlung der Aufwandspositionen und Verantwortlichkeiten für das Führen von Prozessen und Prüfung der bisherigen Aufwandspositionen und Ermittlung der Verantwortlichkeiten für das Führen dieser Prozesse.

Den vollständigen Text dieser Ergänzung inkl. Angabe der Begründung sowie mit dem Beschlussvorschlag der VEH AG finden Sie hier:

BekanntmachungErgänzungsverlangenBiB.pdf

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