© Foto: Ralf Hirschberger - dpa-Zentralbild/dpaNach überraschend starken Quartalszahlen legt Intel 30 Prozent zu und erreicht damit nach 26 Jahren Wartezeit ein neues Allzeithoch. Davon profitiert auch AMD. Rekordhochs in Serie: AMD-Aktie kennt kein Halten mehr Die Aktie von Halbleiterhersteller Intel steht am Freitag vor einem der größten Tagesgewinne ihrer Geschichte. Nach überraschend starken Quartalszahlen am Donnerstagabend und einem Ausblick deutlich über den Erwartungen legte das Papier bereits in der US-Vorbörse um 30 Prozent zu. Nach einer ohnehin steilen Rallye in den vergangenen Wochen und Monaten gelingt damit historisches: Intel klettert 26 Jahre nach dem Platzen der Dotcom-Blase auf ein neues Allzeithoch. Anlegerinnen und …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE