Rund 100 Aussteller nutzen die Chance auf der Messe in Wien, ihre Produkte zu präsentieren. Der Besucherandrang hielt sich in Grenzen, was auch daran lag, dass die Messe mit der Eröffnung des ersten Fördercalls für Photovoltaik-Anlagen und Speicher in diesem Jahr zusammenfiel. Es war die Premiere der Solar Solutions in Wien. Rund 100 Aussteller stellten ab Mittwoch im Austria Center Vienna ihre Produkte und Innovationen vor. Die Erwartungen für die erste Ausgabe in Österreich waren verhalten. Die Stimmung in den drei Ausstellungshallen war durchaus gut, doch immer wieder war zu hören, dass nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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