Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
ZAE000337051 Africa Bitcoin Corporation Ltd. 24.04.2026 ZAE000358925 Africa Bitcoin Corporation Ltd. 27.04.2026 Tausch 1:3
US4525EP1011 Immunic Inc. 24.04.2026 US4525EP2001 Immunic Inc. 27.04.2026 Tausch 10:1
CA46658Y1034 J2 Metals Inc. 24.04.2026 CA4809311042 J2 Metals Inc. 27.04.2026 Tausch 1:1
