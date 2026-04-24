© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Anlegerinnen und Anleger von E.ON dürfen sich in der kommenden Woche über eine üppige Dividende freuen, doch charttechnisch bringt die Ausschüttung Ärger. E.ON-Aktie: Dividendenabschlag sorgt für Verluste Mit einem Plus von rund 17 Prozent gehören die Anteile von Versorger E.ON zu den in diesem Jahr bislang erfolgreicheren Aktien im deutschen Leitindex DAX. Die Aktie profitiert einerseits von einer steigenden Energienachfrage nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Boom von Rechenzentren für KI-Anwendungen. E.ON profitiert aber auch von den im Rahmen des Iran-Krieges stark gestiegenen Energiepreisen und zusätzlich von seinem Status als defensiver Basiswert. Diesen macht nicht zuletzt auch der …Den vollständigen Artikel lesen
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