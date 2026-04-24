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Delivery Hero stellt Herogen vor - Autonomer KI-Agent erschließt Ingenieurleistung von 130 Personen



24.04.2026 / 17:00 CET/CEST

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Delivery Hero stellt Herogen vor - Autonomer KI-Agent erschließt Ingenieurleistung von 130 Personen Herogen, ein autonomer KI-Agent für die Bereitstellung von Software, hat die Kapazität einer 130-köpfigen Entwicklungsabteilung zur Belegschaft von Delivery Hero hinzugefügt - Tendenz steigend.

Bei einer Verfügbarkeit von 18 % in den Technologie-Teams von Delivery Hero ist Herogen bereits für 9 % aller Anfragen zur Änderung von Code im Unternehmen verantwortlich.

Entwickler können ihre Programmierarbeit an Herogen delegieren, um sich auf strategische Aufgaben und den Entwurf neuer Funktionen zu konzentrieren. So beschleunigt Delivery Hero seinen Wandel zur globalen Everyday App. Berlin, 24. April 2026 - Delivery Hero , die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute Herogen vorgestellt, einen fortschrittlichen autonomen KI-Agenten für die Bereitstellung von Software. Herogen wird seit Februar von einigen der Produkt- und Engineering-Teams des Unternehmens genutzt. Der Agent wurde intern auf Basis branchenführender Large Language Models (LLMs) entwickelt und liefert bereits heute eine jährliche Code-Leistung, die der von 130 erfahrenen Ingenieuren entspricht - Tendenz steigend. Autonome Sicherheit und Qualität: Der "Council of Agents" Während frühere Generationen von KI-Assistenten ständige manuelle Aufsicht und Überarbeitungen erforderten, arbeitet Herogen autonom. Die Produkt- und Engineering-Teams von Delivery Hero weisen Aufgaben in natürlicher Sprache zu, und Herogen schreibt, testet und iteriert dann den Code, bevor es das Ergebnis als Vorschlag einreicht. Ein "Council of Agents" - ein Rat aus verschiedenen Agenten, die auf einer Reihe führender LLMs von verschiedenen Anbietern basieren - überprüft den Code aus verschiedenen Perspektiven, bevor ein Mensch eine abschließende Kontrolle durchführt. Die Verwendung mehrerer Modelle reduziert das Risiko, dass blinde Flecken in den Trainingsdaten eines einzelnen Modells zu Fehlern in der Qualitätssicherung führen. Derzeit weist Herogen eine Erfolgsquote von 85 Prozent auf, gemessen am Verhältnis zwischen zusammengeführten und abgelehnten Pull-Anforderungen ("Pull Requests"). Die überwiegende Mehrheit der von Herogen erarbeiteten Lösungen erfordert null oder nur eine Interaktion mit der menschlichen Aufsicht (dem "human in the loop"), wobei integrierte Schutzmechanismen bei Bedarf ein Eingreifen ermöglichen. Herogen führt autonom über 100 Pull Requests am Tag zusammen und setzt damit jährlich schätzungsweise 250.000 Stunden manuelle Programmierarbeit frei. Obwohl Herogen derzeit nur von 18 % der Entwickler des Unternehmens genutzt wird, ist es bereits für 9 % aller zusammengeführten Pull Requests bei Delivery Hero verantwortlich. Das Unternehmen plant, die Kapazität von Herogen weiter auszubauen, mit dem Ziel, dass der Agent bis Ende des Jahres 20 % aller Pull Requests bei Delivery Hero bearbeitet. "Herogen ermöglicht es uns, mit dem gleichen hervorragenden Team einen viel größeren Output auf unserem Weg zur 'Everyday App' für unsere Kunden zu liefern", sagt Benjamin Mann, Chief Technology Officer bei Delivery Hero. "Es verändert die Arbeitsweise unserer Entwickler, aber es entfernt sie nicht von ihrem Handwerk. Das Tool übernimmt alltägliche, repetitive Aufgaben, wodurch unsere Entwickler wertvolle Zeit gewinnen, um die schwierigsten Probleme zu lösen, starke Systeme mit globaler Reichweite zu bauen und neue Wege zu finden, um unsere Führungsposition zu behaupten. Der Beruf des Software-Ingenieurs wandelt sich und mit Herogen erzielen unsere Entwickler in kürzerer Zeit mehr Wirkung als je zuvor." "Herogen verändert die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine grundlegend, von komplexen Programmiersprachen zu natürlicher Sprache", sagt Rodrigue Schäfer, Vice President Platform bei Delivery Hero. "Indem unsere Ingenieure ihre Absicht beschreiben, anstatt sich mit Syntax herumzuschlagen, können sie sich auf das konzentrieren, was sie am besten können: die kreative Lösung komplexer Probleme." Die Rückgewinnung menschlicher Kreativität - vom Programmieren zur Systemarchitektur Während traditionelle Automatisierung darauf abzielt, Jobs zu ersetzen, verändert Herogen die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine - von der Programmiersprache zur natürlichen Sprache. Es ist somit kein Werkzeug zum Ersetzen von Jobs, sondern ein Evolutionsbeschleuniger für den Entwicklerberuf. Es ermöglicht Entwicklern, ihre Ziele schneller zu erreichen und das Innovationstempo zu erhöhen. Gleichzeitig erhält Delivery Hero die menschliche Kreativität seiner Entwickler zurück - ohne Einschränkungen durch Computercode in Kauf nehmen zu müssen. Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich darauf, das Berufsbild des Entwicklers vom Programmierer zum Software-Architekten weiterzuentwickeln. Dies entspricht in etwa der Veränderung der täglichen Aufgaben, die mit dem Erreichen einer höheren Seniorität als Entwickler einhergehen. ### ENDE ### Über Delivery Hero Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 65 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com Pressekontakt: press@deliveryhero.com





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