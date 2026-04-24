Die Vossloh-Aktie verzeichnet nach Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal Kursverluste. Sowohl am Donnerstag als auch am Freitag büßt der SDAX-Titel etwa -1,5% ein. Sind die Ergebnisse des Bahntechnikkonzerns wirklich so enttäuschend und wie sollten sich Anleger nun verhalten? Zwischen Nachfrageboom und Margendruck Der Jahresauftakt hätte kaum widersprüchlicher ausfallen können: Während die Nachfrage boomt und die Auftragsbücher prall gefüllt sind, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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