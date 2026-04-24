Nach der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen rückt DroneShield erneut in den Fokus der Analysten. Während die operative Entwicklung teils überzeugt, sorgt die Bilanzierungspraxis für kontroverse Einschätzungen.Zwischen Hoffnung und Skepsis: Was hinter den Bewertungen steckt DroneShield hat zur Wochenmitte Einblick in die Geschäftsentwicklung gegeben und dabei ein solides Wachstum signalisiert, insbesondere im Bereich der Drohnenabwehrsysteme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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